SG Company, Intermonte subentra a MIT SIM come Specialist

SG Company

Intermonte SIM

MIT SIM

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato di aver conferito l'incarico di Operatore, con decorrenza dal 1° luglio 2024, a. Intermonte SIM subentra nel ruolo di Operatore Specialista a, che, pertanto, ricoprirà tale ruolo fino alla chiusura della giornata del 30 giugno 2024.La società ha anche conferito a, divisione di Intermonte SIM, l'incarico di. Websim fornirà attività di analisi e copertura del titolo di SG Company, oltre a organizzare e coordinare incontri con investitori istituzionali, retail e private banker, con il fine di potenziare la visibilità e la comprensione del valore della società sul mercato finanziario."La scelta di affidarci a Intermonte nella gestione specialistica sul titolo e di valutazione aziendale è dovuta sia all', sia alla volontà di esplorare nuovi modi di lavorare e confrontarci con professionalità di primordine come loro - ha commentato il- Siamo molto fiduciosi che i piani di sviluppo che stiamo realizzando saranno sempre più compresi, integrati e in linea con i valori di mercato".