Eventi e scadenze: settimana del 27 maggio 2024

Lunedì 27/05/2024

Martedì 28/05/2024

Mercoledì 29/05/2024

Giovedì 30/05/2024

Venerdì 31/05/2024

(Teleborsa) -- Bruxelles - Il Consiglio sarà presieduto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell. I ministri discuteranno dell'aggressione russa nei confronti dell'Ucraina, della situazione in Medio Oriente e di temi di attualità (fino a martedì 28/05/2024)- Torino - Incontro tra l'AD di Stellantis, Carlos Tavares e le organizzazioni sindacali italiane (Fim, Fiom, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri) per discutere sulle prospettive future del Gruppo in Italia- Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani inaugurerà i locali del nuovo Consolato Generale d’Italia a Bruxelles, alla presenza dell’Ambasciatore d’Italia in Belgio, Federica Favi e del neo nominato Console Generale a Bruxelles, Francesco Varriale e di membri del Parlamento europeo, del corpo diplomatico italiano e straniero, funzionari e militari italiani presso le istituzioni euro-atlantiche10:00 -- Bruxelles - I ministri dell'Agricoltura discuteranno dell'attuale situazione di crisi nel settore agricolo. Il Consiglio darà seguito alle risposte già fornite e a quelle attualmente previste, concentrandosi nel contempo anche sul futuro della gestione delle crisi11:00 -- Palazzo Valentini, Roma - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa alla Prima riunione della Cabina di coordinamento PNRR11:30 -- Teatro Goldoni, Venezia - L'evento, organizzato da Intesa Sanpaolo con la fondazione Ugo La Malfa e l’università Ca’ Foscari, avverrà alla presenza del Presidente Mattarella. Interverranno, tra gli altri, Kristalina Georgieva (DG del FMI), Ignazio Visco (Governatore onorario Banca d’Italia), Giorgio La Malfa (Presidente della fondazione Ugo La Malfa), Tiziana Lippiello (rettrice dell'università Ca' Foscari)14:15 -- Bruxelles - Alla Conferenza parteciperanno, tra gli altri, l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza, Josep Borrell, il vicepremier e ministro degli Esteri dell'Iraq, il ministro degli Affari esteri del Libano, il vicepremier e ministro degli Affari esteri della Giordania, l'inviato speciale dell'Onu per la Siria e l'alto commissario dell'UNHCR16:30 -- Teatro Massimo, Palermo - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, Firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il Governo e la Regione Siciliana- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di New York chiusa per festività- Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Oltre 700 esperti provenienti da 5 continenti e 75 nazioni si riuniranno a Buttrio (Udine) per la quinta edizione del Danieli InnovAction Meeting, un evento di rilevanza mondiale che mira a disegnare il futuro della siderurgia e della produzione dei metalli (fino a giovedì 30/05/2024)10:00 -- Sondaggio aspettative inflazione dei consumatori - Aprile 202410:00 -- Bruxelles - Il Consiglio dell'EEA discuterà il funzionamento generale dell'Accordo EEA e terrà un dibattito orientativo su 'Il ruolo della transizione verde nella competitività dell'Europa: sfide e opportunità'10:30 -- Brescia - Il Presidente Mattarella sarà alla Commemorazione del 50° anniversario della strage di Piazza della Loggia10:30 -- Palazzo Montecitorio - Cerimonia commemorativa del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti, alla presenza del Presidente Mattarella11:00 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, partecipa all'inaugurazione del centro sportivo a Caivano11:00 -- Palazzo Montecitorio - Relazione annuale 2024 dell'Organo di vigilanza sulla parità di accesso alla rete Tim. Illustra la Relazione il presidente dell'Organo, Martusciello. Intervengono la presidente Figari e l'AD Labriola di TIM e il sottosegretario Freni. Conclude il presidente di AGCOM, Lasorella12:00 -- La Commissione Attività produttive della Camera svolge l'audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato - AGCM, Roberto Rustichelli, sulle criticità del passaggio dal mercato tutelato al mercato libero dell'energia elettrica14:30 -- Confindustria Catania - Undicesima tappa a Catania dell'evento organizzato da Anitec-Assioform e Piccola Industria Confindustria. Partecipa, tra gli altri, Giovanni Baroni, Vice Presidente Confindustria e Presidente P.I. di Confindustria16:30 -- Milano - Evento annuale dedicato al mercato dei capitali, con la presentazione della ricerca "Lo stato dell'arte degli investimenti nelle società quotate in Italia: evoluzione o involuzione? Quali prospettive future?". Tra gli interventi, il Rettore dell'Università Bocconi, l'AD di EQUITA, la Presidente di Assonime e di ANIMA Holding, la Presidente di Poste Italiane, il Sottosegretario Freni, l'AD di Borsa Italiana e i Presidenti di Università Bocconi e EQUITA- Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia- Beige Book09:00 -- Centro Congressi Eni, Roma - Il convegno "SAF, the bet to win" per la sostenibilità nel settore dell’aviazione, ha come obiettivo valorizzare l’importanza di una collaborazione tra istituzioni, aziende e operatori del settore per uno sviluppo più sostenibile. Interverranno, tra gli altri, il Presidente e il DG di ENAC, l'AD di ADR e il Viceministro Bignami09:30 -- Milano - L'edizione 2024 del Report, organizzata da ES Energy & Strategy e dal Politecnico di Milano, analizzerà il raggiungimento degli obiettivi relativi alle energie rinnovabili in Italia, considerando sia gli aspetti tecnologici e di mercato che quelli normativi. Interverranno, tra gli altri, i Presidenti di GSE, Elettricità Futura e ARERA10:00 -- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge l'audizione del direttore dell’Agenzia informazioni per la sicurezza esterna (AISE), Giovanni Caravelli10:00 -- Hotel St. Regis Rome - All'appuntamento istituzionale di Altagamma, dal tema quest'anno “Pensare con le mani: i lavori manifatturieri oggi” interverranno, tra gli altri, il Presidente di Altagamma, il Ministro Urso, i CEO di Bulgari e di Cucinelli e il Chairman e CEO di Fendi10:00 -- Auditorium Enel, Roma - Evento promosso da Enel e Fondazione Symbola per mostrare i punti di forza del nostro Paese in tema di transizione verde. Parteciperanno, tra gli altri, Ermete Realacci, Presidente Fondazione Symbola, e Nicola Lanzetta, Direttore Italia Enel10:15 -- Montecitorio - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, incontra il Ministro degli Affari esteri della Repubblica del Kirghizistan, Zheenbek Kulubaev11:00 -- Palazzo Chigi - Convocazione del Consiglio dei Ministri11:00 -- Presentazione del rapporto Analisi Congiunturale dell'economia presso la Camera dii Commercio di Roma12:00 -- Terrazza Palestro, Milano - Presentazione ufficiale del prossimo Forum di Scenari Immobiliari che avrà come tema guida i “NEW HORIZONS”. A illustrare il programma del convegno e i principali trend che verranno approfonditi quest’anno dai protagonisti del mercato immobiliare sarà Mario Breglia (Presidente e Fondatore - Scenari Immobiliari)15:00 -- Centro Congressi Fondazione Cariplo, Milano - La Spring Conference 2024 Macro Trends in Financial Markets avrà come focus nuove regole sui Green Bond Europei, Capital Market Union ed Euro digitale. Saluti di apertura di Massimo Mocio, Presidente ASSIOM FOREX15:00 -- Carlos Tavares, CEO di Stellantis, parteciperà a una "fireside chat" in occasione della Bernstein 40th Annual Strategic Decisions Conference16:30 -- Sede Luiss, Roma - Alla conferenza di Leonardo parteciperanno, tra gli altri, Alfredo Mantovano, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio e Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica, Paola Severino, (Presidente Luiss School of Law), Bruno Frattasi (DG ACN, Agenzia per la cybersicurezza nazionale) e Lorenzo Mariani (Condirettore Generale Leonardo)17:00 -- Trento - Inaugurazione del Centro di Eccellenza di Trento di PwC Italia. Interverrà, tra gli altri, Giovanni Andrea Toselli, Presidente e AD PwC Italia17:00 -- Camera dei deputati - Il Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana, partecipa alla Cerimonia conclusiva del progetto “Dalle aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di Costituzione”17:30 -- Museo sella Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci, Milano - Prenderanno parte all'evento, Bill de Blasio (Sindaco di New York dal 2014 al 2021), Franco Bernabè,(Presidente di Techvisory), Stefano Ciurli (Head of global Services Enel), Filippo Ligresti (Dell Technologies Italia) e Andrea Fumagalli (Partner manager di Nvidia Italy, Spain & Portugal)- Asta BOT- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione dell’informativa finanziaria al 31 marzo 2024- Risultati di periodo- Terza edizione del Festival che si svolge a Torino. Parteciperanno moltissimi ospiti, provenienti da tutto il mondo. Torino sarà al centro del dibattito su innovazione, progresso tecnologico e conoscenza nell’era dell’intelligenza artificiale. Tra gli ospiti, Paolo Gentiloni, commissario europeo per l'economia (fino a domenica 02/06/2024)- Comitato Esecutivo h 15.30 e Consiglio h 17.00- Fiera di Rimini - Appuntamento internazionale organizzato da Italian Exhibition Group dedicato all'intero ecosistema del mondo wellness, che riunisce ogni anno tutti i professionisti del settore e migliaia di imprenditori, gestori di palestre e piscine, personal trainer, studenti e appassionati di fitness (fino a domenica 02/06/2024)09:30 -- Milano - Prima conferenza annuale di ManpowerGroup Italia, appuntamento sull’evoluzione del lavoro tra IA, transizione green e intergenerazionalità. Durante la giornata verrà presentato il primo Manifesto sul futuro del lavoro al tempo dell’IA. Tra i partecipanti, Anna Gionfriddo (AD di ManpowerGroup Italia), Luciano Floridi (filosofo e Founding director del Digital ethics center all'Università di Yale) e Marta Dassù (Senior advisor European affairs per the Aspen institute)09:30 -- Bruxelles - I ministri discuteranno di commercio e competitività e del futuro della politica commerciale dell'UE, della situazione attuale delle relazioni commerciali e di investimento tra l'UE e l'Africa e del seguito dato alla 13ª conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio (MC13)09:30 -- Il Summit "La nuova Europa, l’Italia del G7", è il viaggio a firma di Class Cnbc con i più noti esperti e i migliori player del settore all'insegna del futuro energetico italiano. Tra gli interventi, il Ministro Pichetto Fratin, il DG di IRENA, il CEO e DG di A2A, i CEO di SNAM, Acea e Edison e il Presidente di Iren10:00 -- I ministri dell'Energia approveranno conclusioni sull'infrastruttura delle reti elettriche sostenibili, prima di discutere del futuro di REPowerEU, discuteranno sul Green Deal europeo: la via da seguire e sul Trattato sulla Carta dell'energia11:00 -- Palazzo Montecitorio - La Cerimonia commemorativa si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Indirizzo di saluto del Presidente della Camera dei Deputati, Lorenzo Fontana. Partecipa il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni14:00 -- John E. Waldron, Presidente e Chief Operating Officer del Gruppo Goldman Sachs, parlerà alla Bernstein 40th Annual Strategic Decisions Conference14:30 -- Sede di Banca Finnat, Roma - Assemblea Annuale 2024 e dibattito sul tema “Capital Markets Union”, con l’intervento di prestigiosi rappresentanti di istituzioni e organismi sovranazionali. Tra gli interventi, l'AD di Banca Finnat, il Direttore degli Affari Finanziari dell’OCSE e i Presidenti di AMF Italia, ESMA e Commissione ECON del Parlamento Europeo- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Approvazione del Bilancio d’esercizio al 31 gennaio 2024 - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori- Banca d'Italia, via Nazionale - Roma - Il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta, presenta le Considerazioni finali in occasione della pubblicazione della Relazione annuale sul 2023- Francia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito- Bilancio mensile finanza pubblica- Italia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Germania e Spagna - DBRS pubblica la revisione del merito di credito15:00 -- Villa Fondo Tagliata, Mirandola - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra imprenditori e associazioni di categoria17:00 -- Sala Confindustria Ceramica, Sassuolo - Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra imprese del distretto ceramico- Regolamento BOT- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del bilancio di esercizio di Poste Italiane SpA. al 31 dicembre 2023, nonché sulla destinazione degli utili - Unica convocazione- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2024