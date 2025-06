Sciuker Frames, proposta di stand still con banche finanziatrici. Titolo sospeso da negoziazioni

Sciuker Frames

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Growth Milan, rende noto che, facendo seguito ai comunicati stampa pubblicati a fine marzo e fine maggio, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’attenzione delle banche finanziatrici una, comunemente definito “stand still”, e ciò al fine di consentire il prosieguo di un ampio e strutturato confronto con le stesse banche finanziatrici volto alla ridefinizione anche temporale dell’esposizione finanziaria della Società.Conseguentemente, si legge in una nota, il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2024 non potrà che essere sottoposto all’esame e alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società solo a valle del perfezionamento dell’accordo di rimodulazione con gli istituti finanziatori.La società specifica che l’impossibilità di approvare e rendere pubblico un bilancio di esercizio e un bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2024 entro la scadenza del 30 giugno 2025, comporta il mancato rispetto dell’art. 19 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.La Società, conclude la nota, "provvederà a fornire tempestiva informativa al mercato, per il tramite dei canali di comunicazione ufficiali, in merito a qualsiasi futura evoluzione attinente quanto forma oggetto del presente comunicato così come di ogni altra circostanza rilevante ai sensi di legge".Intanto,ha comunicato nella sezione "comunicati urgenti" che le azioni Sciuker Frames (Isin IT0005340051) sono sospesi dalle negoziazioni.