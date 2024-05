REVO Insurance, Intermonte conferma Buy: equity story rimane interessante

Intermonte

REVO Insurance

(Teleborsa) -ha confermato ilper azione) e la) sul titolo, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan.Gli analisti scrivono che REVO Insurance ha riportato, che confermano le aspettative per il proseguimento della buona traiettoria di crescita. I premi lordi e l'utile operativo rettificato si sono rivelati promettenti e costituiscono un buon punto di partenza per allinearsi alle aspettative per l'esercizio 2024.Alla luce di questi risultati, gli analisti ritengono che potrebbe esserci unin termini di premi lordi e utile operativo rettificato, sebbene il primo trimestre sia stagionalmente favorevole per i sinistri NatCat, che potrebbero avere un impatto maggiore più avanti nel corso dell'anno.Intermonte haper il 2024, con premi che si avvicinano al target 2025 di 300 milioni di euro, con un anno di anticipo rispetto al piano. Prevede un utile operativo rettificato superiore a 30 milioni di euro e utile netto a 21 milioni di euro nonostante un utile operativo più normalizzato., anche grazie all'intelligenza artificiale, al lancio di nuovi prodotti e all'espansione in Spagna - si legge nella ricerca - REVO sta gettando le basi per la fase 2 dell'azienda: ora è un player del ramo danni a pieno titolo, con un focus sulle PMI e un forte posizionamento in nicchie redditizie. Secondo le nostre proiezioni, il titolo viene scambiato a, rendendo REVO un'opportunità interessante per gli investitori che cercano operatori innovativi".