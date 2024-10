TMP Group, incarico a Websim (Intermonte) per buyback da 1 milione di euro

TMP Group

Intermonte

(Teleborsa) -, tech-media company italiana quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nella progettazione e sviluppo di strategie di comunicazione, ha formalizzato un) per l'esecuzione delle operazioni diIl programma di acquisto di azioni, per un controvalore, sarà coordinato da Websim, che prenderà le decisioni di negoziazione in merito ai tempi in cui effettuare gli acquisti di azioni TMP Group in piena indipendenza, sempre nei limiti di quanto deliberato dall'assemblea in data 29 aprile 2024.