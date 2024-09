STAR7, Intermonte incrementa target price e conferma Buy

Intermonte

STAR7

(Teleborsa) -ha incrementato il(aper azione da 10,1 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e che fornisce una gamma integrata di servizi dedicati all'informazione di prodotto.Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre hannodi STAR7 con un netto aumento dei ricavi, un margine EBITDA in espansione e una significativa riduzione del debito netto. L'internazionalizzazione e la diversificazione del modello aziendale sono stati i principali driver, con una crescita guidata da Stati Uniti e Brasile e dalle linee di business di ingegneria e conoscenza dei prodotti, nonché dai contratti a lungo termine con i clienti. La conclusione del processo di integrazione di CAAR e lo sforzo del management per ottimizzare il capitale circolante hanno portato a una significativa riduzione del debito."Con la piena integrazione di CAAR raggiunta, crediamo che la crescita sia sicuramente tornata in carreggiata e STAR7 sia completamente attrezzata per beneficiare di nuove opportunità - si legge nella ricerca - L'espansione in India potrebbe essere una di queste, mentre prevediamo anche un'a con STAR7 che presenterà, a ottobre, due nuove soluzioni di intelligenza artificiale, SMART7 e GLOBAL7".