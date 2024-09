Misitano & Stracuzzi, Intermonte conferma Buy: risultati confermano solida crescita

Intermonte

Misitano & Stracuzzi

(Teleborsa) -ha confermato la" e ildiper azione sul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo delle essenze agrumarie, dopo solidi risultati del primo semestre 2024 che hanno mostrato un forte impulso alla redditività.Gli analisti evidenziano che il gruppo non fornisce indicazioni quantitative, ma il management ha fornito prospettive qualitative in cui era, sia in termini di completamento degli investimenti pianificati sia in termini di performance aziendale.Alla luce della confermata evoluzione del business, il broker ha rivisto leggermente le stime per includere la solida performance del primo semestre, in particolare in termini di redditività. Ora vedea 65,9 milioni di euro nel 2024 (rispetto ai precedenti 63,2 milioni) ein aumento del +21% anno su anno (rispetto al +16% anno su anno precedente) a 15,7 milioni di euro (15,1 milioni prima).