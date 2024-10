Prestiti, Gen Z rivoluziona il mercato: boom di richieste di finanziamento nell’ultimo trimestre

(Teleborsa) - Il, trainato da una nuova generazione di consumatori: la. I giovani tra i 18 e i 28 anni stanno trasformando il panorama delle richieste di finanziamento, mostrando un approccio al credito diverso rispetto alle generazioni precedenti. La crescente domanda di finanziamenti () indica una maturità decisionale crescente da parte di questa generazione, che rappresenta un segmento sempre più rilevante nel mercato finanziario.Gli importi medi richiesti dalla Gen Z sono inferiori rispetto a quelli delle altre generazioni:. Questo dimostra un approccio prudente e consapevole, con una preferenza per il finanziamento di auto usate (28,9% del totale delle richieste).Il Rapporto sui Prestiti di Segugio.it ed Experian, che analizza i trend del periodo luglio-settembre, mostra anche unasegno di una possibile crescita della fiducia dei consumatori. Tuttavia, le richieste di finanziamento variano significativamente a livello regionale, con la Lombardia, il Lazio e l'Emilia-Romagna in testa.commenta: "Stiamo assistendo a un cambiamento significativo nelle abitudini dei ‘new to credit’. La Gen Z ha un approccio più consapevole e flessibile al credito, un trend che le imprese del settore devono cogliere offrendo soluzioni trasparenti e sostenibili"., aggiunge: "Soddisfare le esigenze dei giovani è una sfida cruciale. Per questo motivo è fondamentale evolvere il nostro servizio digitale".Il Rapporto evidenzia un calo dei tassi di interesse, soprattutto per le cessioni del quinto e i prestiti personali. In particolare, per i dipendenti pubblici. Anche i prestiti personali hanno registrato una lieve flessione, con un tasso medio dell’8,75%. Tuttavia, i prestiti finalizzati mostrano ancora tassi più alti, segno di una flessione più lenta in questo segmento.A livello regionale,, con il Sud Italia che mostra una preferenza per le cessioni del quinto e i prestiti finalizzati, ma con importi medi più bassi rispetto al Nord.Un altro dato interessante riguarda, segno di un'attenzione crescente verso investimenti duraturi e a beneficio della famiglia.