De' Longhi sale in Borsa dopo nuove previsioni di crescita triennali

De' Longhi

De' Longhi

(Teleborsa) -per il titolo, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nel settore del piccolo elettrodomestico dedicato al mondo del caffè, della cucina, della climatizzazione e della cura della casa, nel giorno delIeri sera ha fornito : il gruppo prevede un’espansione del fatturato per il triennio 2024-2026 con un CAGR a cambi costanti tra il 7% e il 9%, comprensivo del consolidamento de La Marzocco dal 1 marzo 2024 (pari ad una crescita nell’intorno mid single digit a perimetro costante); la profittabilità è prevista in miglioramento nel corso del triennio, con un adjusted Ebitda in percentuale sui ricavi in aumento tra i 130 e i 230 punti base entro il 2026, rispetto al 14,4% realizzato nel 2023; la generazione di cassa, prima dei dividendi e di eventuali operazioni straordinarie, è prevista in media tra i 280 e i 320 milioni di euro per anno, dopo investimenti industriali (CAPEX) annui di circa 150 milioni di euro.si attesta a 32,96 euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 33,35 e successiva a 34,39. Supporto a 32,31.