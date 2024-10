Mercati in stand-by in attesa dell'avvio della stagione delle trimestrali

JPMorgan

(Teleborsa) -. Gli investitori attendono la nuova stagione di, che prende avvio ufficialmente oggi con i dati di importanti gruppi finanziari statunitensi comeSul fronte macroeconomico, inla lettura finale dell'inflazione di settembre ha confermato le variazioni di +0% m/m e +1,6% a/a. Nelad agosto il deficit commerciale di beni si è ridotto, mentre la produzione industriale ha sorpreso al rialzo, con una crescita di +0,5% m/m rispetto a +0,2% atteso e -0,7% precedente. Oggi negli Stati Uniti saranno resi noti il PPI di settembre e l'indice preliminare dell'Università del Michigan di ottobre.Sul fronte delle banche centrali, sono arrivate nelle ultime ore conferme alle attese di unda Golsbee, Williams e Barkin, mentre Bostic ha segnalato che preferirebbe un solo nuovo taglio entro la fine dell'anno.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,095. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,54%. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,68%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +128 punti base, con ilche si posiziona al 3,55%.è stabile, riportando un moderato +0,08%, andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,04%, e poco mosso, che mostra un +0,12%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,23% a 34.157 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 36.292 punti. In frazionale progresso il(+0,29%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,28%).di Milano, troviamo(+3,55%, dopo indiscrezioni sulla cessione della quota del Tesoro a un consorzio di imprenditori guidato da Enrico Marchi e a un partner commerciale),(+1,98%),(+1,06%) e(+0,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,01%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,23%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%.Tra i(+3,89%),(+3,13%, dopo l' accordo per acquisire Ohlins Racing : si tratta della più grande acquisizione nella sua storia),(+1,45%) e(+1,21%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,96%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,67%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,53%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,53%.