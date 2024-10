Racing Force sale in Borsa. Migliora la visibilità dopo vendite 9 mesi

Racing Force

(Teleborsa) -il titolo, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, dopo che questa mattina ha comunicato in crescita del 5% nel terzo trimestre e del 2% nei primi nove mesi,(sia marchi OMP che BELL).TP ICAP Midcap, che ha un rating Buy e un target price a 6,4 euro per azione, afferma che le, sia per i progetti di diversificazione, che dovrebbero iniziare a contribuire ai ricavi del gruppo, sia per il core business, che dovrebbe riprendere slancio dopo due anni di transizione, rafforzato dai nuovi standard sui caschi. "Consideriamo la fine del 2024 come un forte punto di ingresso nel titolo, con un significativo potenziale di rivalutazione l'anno prossimo", si legge nella ricerca., che ha un rating Buy e un target price a 6,0 euro per azione, fa notare che ilconsiderando il posizionamento, il profilo di crescita e il progressivo miglioramento di visibilità sui progetti di diversificazione che "incorporiamo solo molto parzialmente nei nostri numeri".Migliora l'andamento di, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,147 e successiva a 4,197. Supporto a 4,097.