Infrastrutture, viceministro Rixi apre tavolo "Connettività" Italia-Asia Centrale

(Teleborsa) - Ilha aperto i lavori delI lavori – a cui hanno partecipato ministri e rappresentanti di Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan ed Armenia – si sono concentrati sulla, meglio conosciuta come Middle Corridor Initiative: un corridoio avviato nel 2016 per collegare l'Europa all'Asia Centrale."Davanti alle sfide del nostro tempo – sottolinea il Mit in una nota – laè centrale per rafforzare la connettività di fronte alla crescente instabilità globale, con una grande attenzione alla Middle Corridor Initiative che poggia sulla rete trans-caspica centrale. L'Italia è pronta a contribuire allo sviluppo della rete ferroviaria e dei porti dell’Asia centrale con l'obiettivo comune di rafforzare la competitività delle nostre imprese, la sicurezza delle catene di approvvigionamento globali e la lotta ai cambiamenti climatici".