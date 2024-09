Accenture, tre nuove nomine in Italia. Entrano nel comitato esecutivo

Accenture

(Teleborsa) - La società di consulenza globaleha annunciato lache contribuiranno a rafforzare la presenza di Accenture in. I tre faranno parte del comitato esecutivo di Accenture Italia, a diretto riporto del CEO, Teodoro Lio.è stata nominatae prende il posto di Fabio Bonfanti, che recentemente ha assunto il ruolo di Growth & Strategy Lead per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Africa). Nel suo ruolo, Aureli supporterà le aziende nell'elaborare strategie più efficienti e competitive, sfruttando al massimo le potenzialità dell'intelligenza artificiale e dei dati.è stato nominato, prendendo il posto di Teodoro Lio, che è recentemente diventato CEO di Accenture Italia, Market Unit Lead per l'Italia, Europa Centrale e Grecia (ICEG) e membro del Global Management Committee della Corporation. Ruzzi sarà alla guida di una Industry che abbraccia alcuni settori fondamentali per l'economia italiana come i beni di largo consumo, il commercio al dettaglio, le infrastrutture e i trasporti, il settore farmaceutico, l'industria automobilistica e quella pesante.è stata nominata(Italia, Europa Centrale e Grecia), raccogliendo il testimone da Antonella Aureli. Lavorerà in stretta collaborazione con i diversi interlocutori aziendali per guidare sinergicamente le priorità di Accenture in ambito I&D, attraverso obiettivi concreti e misurabili come il raggiungimento della parità di genere a livello mondiale entro il 2025.