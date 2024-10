General Motors alza nuovamente le previsioni di EBIT rettificato per l'anno

General Motors

(Teleborsa) -ha chiuso ildel 2024 con undi 48,8 miliardi di dollari (vs attese per 44,6 miliardi di dollari), unattribuibile agli azionisti di 3,1 miliardi di dollari e undi 4,1 miliardi di dollari. L'è stato di 2,96 dollari, contro previsioni degli analisti di 2,43 dollari per azioneGM haper l'intero anno 2024. GM ha iniziato l'anno prevedendo di realizzare un EBIT rettificato di 12-14 miliardi di dollari e a metà anno ha alzato le previsioni a 13-15 miliardi di dollari. Oggi ha detto di essere sulla buona strada per realizzare tra i 14 e i 15 miliardi di dollari.Le previsioni finanziarie di GM per il 2024 includono unaprevista di 10,5-11,5 miliardi di dollari, inclusi gli investimenti nelle joint venture di produzione di celle per batterie dell'azienda."Sono orgoglioso che GM stia realizzando i nostri migliori veicoli di sempre con solidi risultati finanziari - ha commentato la- Ma voglio essere chiara:. La concorrenza è agguerrita e l'ambiente normativo continuerà a diventare più severo. Ecco perché ci concentriamo sull'ottimizzazione dei nostri margini ICE e lavoriamo per rendere i nostri EV redditizi su base EBIT il più rapidamente possibile".