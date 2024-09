Marsh McLennan acquisirà McGriff Insurance Services per 7,75 miliardi di dollari

Marsh McLennan

(Teleborsa) -, leader mondiale in materia di rischio, strategia e persone, ha raggiunto untramite la sua attività Marsh McLennan Agency per, un'affiliata di TIH. McGriff è un fornitore leader di servizi di intermediazione assicurativa e gestione del rischio negli Stati Uniti, con 1,3 miliardi di dollari di fatturato per i dodici mesi terminati il 30 giugno 2024.La transazionedi Marsh McLennan Agency nei settori della proprietà commerciale e danni, benefit per i dipendenti, responsabilità gestionale e linee personali, si legge in una nota.In base ai termini della transazione, Marsh McLennan pagherà, finanziati da una combinazione di contanti e proventi da finanziamenti tramite debito. In concomitanza con la transazione, Marsh McLennan assumerà un'attività fiscale differita valutata a circa 500 milioni di dollari. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell'anno.