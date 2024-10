Lockheed Martin alza le previsioni annuali e il dividendo trimestrale

Lockheed Martin

(Teleborsa) -, il più grande contractor militare al mondo, ha riportatoper ildel 2024 pari a 17,1 miliardi di dollari, rispetto ai 16,9 miliardi di dollari del terzo trimestre del 2023. Glisono stati pari a 1,6 miliardi di dollari, ovvero 6,80 dollari ad azione, rispetto a 1,7 miliardi di dollari, ovvero 6,73 dollari ad azione, nel terzo trimestre del 2023.Il flusso di cassa dalle operazioni è stato pari a 2,4 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024, rispetto ai 2,9 miliardi di dollari del terzo trimestre del 2023. Ilè stato pari a 2,1 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024, rispetto ai 2,5 miliardi di dollari del terzo trimestre del 2023."Nel terzo trimestre, abbiamo portato avanti le nostre priorità strategiche, operative e finanziarie, come dimostrato dal nostrodi dollari, 48 consegne di F-35, una maggiore produzione sui programmi missilistici e 2,1 miliardi di dollari di free cash flow generation", ha affermato il"Come risultato dei nostri solidi risultati annuali e della fiducia nelle nostre performance a breve termine, stiamoper le vendite dell'intero anno 2024, l'utile operativo di segmento, l'EPS e il free cash flow", ha aggiunto, sottolineando che il board "ha anche approvato un, il 22° anno consecutivo di aumenti".L'aziendaricavi per l'intero anno di 71,25 miliardi di dollari, leggermente superiore al punto medio della sua precedente previsione di 70,50-71,50 miliardi di dollari, e un utile per azione di 26,65 dollari, superiore alla precedente previsione di 26,10-26,60 dollari.