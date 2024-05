NYSE, accordo con CoinDesk per prodotti che monitorano i prezzi spot dei Bitcoin

Intercontinental Exchange

(Teleborsa) - Il, parte di, ha annunciato che staper lanciare opzioni su indici che tracciano CoinDesk Bitcoin Price Index (XBX), l'indice Bitcoin spot con l'operatività più lunga.ICE e NYSE intendono collaborare con CoinDesk Indices e le agenzie di regolamentazione competenti per. L'anno scorso, ICE Futures Singapore ha collaborato con CoinDesk Indices per aggiornare i suoi contratti futures Bitcoin, CoinDesk Bitcoin Futures (BMC), per utilizzare XBX per la liquidazione dei contratti mensili.Attualmente il, XBX tiene traccia del prezzo spot del Bitcoin, denominato in dollari USA, in tempo reale su più scambi di criptovalute. XBX viene calcolato e pubblicato una volta al secondo, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno."Mentre le istituzioni tradizionali e gli investitori quotidiani stanno dimostrando il loro ampio entusiasmo per la recente approvazione degli ETF spot su bitcoin, il New York Stock Exchange è entusiasta di annunciare la sua collaborazione con CoinDesk Indices - ha affermatodel New York Stock Exchange - Dopo l'approvazione normativa, questi contratti di opzione offriranno agli investitori l'accesso a un importante strumento di gestione del rischio liquido e trasparente".