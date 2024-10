Ingram Micro punta a raccogliere fino a 428 milioni di dollari in IPO sul NYSE

(Teleborsa) -, società statunitense che distribuisce a livello mondiale prodotti tecnologici (con focus sulla supply chain IT, sui servizi legati all'intero ciclo di vita dei dispositivi mobili e nelle soluzioni di logistica), ha annunciato il lancio della suacon l'offerta di 11.600.000 azioni ordinarie, mentre l'azionista venditore sta offrendo 7.000.000 azioni ordinarie.Prevede che ildi offerta pubblica iniziale delle azioni ordinarie sarà compreso tra 20,00 e 23,00 dollari per azione, per unatotale di 427,8 milioni di dollari.Ingram Micro ha presentato domanda per quotare le sue azioni ordinarie al(NYSE) con il simbolo "INGM".