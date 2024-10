Venture Global, Gnl a Edison non prima di aprile 2025

Edison

(Teleborsa) - Venture Global, in data 9 ottobre 2024, ha informatoche non avvierà le consegne di GNL al Gruppo dall’impianto di Calcasieu Pass, prima di aprile 2025.Venture Global ed Edison hanno firmato unper i carichi di GNL nel settembre 2017. Nonostante il contratto, Venture Global non ha iniziato le consegne a Edison, adducendo problemi tecnici all'impianto.Venture Global ha iniziato a esportare carichi di GNL nel marzo 2022. L'impianto ha prodotto alla capacità nominale (10 milioni di tonnellate per anno di GNL) nel settembre 2022 e ha raggiunto la substantial completion nel novembre 2022., generando oltre 20 miliardi di dollari di ricavi. In base alla lettera di Venture Global del 9 ottobre 2024, tali vendite sul mercato spot continueranno almeno fino ad aprile 2025.A seguito del mancato inizio delle consegne da parte di Venture Global, Edison ha avviato un arbitrato internazionale contro Venture Global per violazione del contratto.