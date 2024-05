ALA, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

ALA

Dassault

(Teleborsa) -ha aumentato aper azione (+17%) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, confermando lasul titolo a "".Il broker ha(nel 2024-25 EBITDA +4% e EPS +9%) e ritiene che la crescita dell'adj. EPS del 17% CAGR nel periodo 2023-27 sia visibile, trainata: dall'esecuzione del contratto a lungo termine di(che aggiungerà circa 50mn di fatturato entro il 2026); dalla crescita di SCP Sintersa e dallo sfruttamento delle sinergie (principalmente cross-selling); dalle nuove opportunità di business per effetto delle difficoltà di Incora che a distanza di un anno è ancora in Chapter 11; dall'ulteriore crescita del business sia militare (che rappresenta oltre il 50% del fatturato) che civile, facendo leva anche sulle nuove filiali nordamericane; dalla tendenza di un maggior ricorso all'outsourcing nel mercato dell'Aerospazio e Difesa.Gli analisti fanno notare che il management ha sottolineato che laa causa della forte ripresa della produzione aerospaziale a fronte di un numero limitato di fornitori qualificati. ALA sta affrontando efficacemente il problema accumulando scorte più elevate che inevitabilmente causano un assorbimento di NWC in aggiunta a quanto già necessario per eseguire il contratto Dassault. Il debt to EBITDA del 2024 rimane comunque sotto controllo (1,6x), in attesa della normalizzazione della catena di fornitura."Dovendo concentrarsi sulla crescita organica riteniamo che, almeno nel breve,nonostante il track record positivo con Sintersa", si legge nella ricerca.