Iliad, prosegue crescita a doppia cifra nel 1° trimestre dell'anno

(Teleborsa) -annuncia risultati in crescita nel primo trimestre del 2024, periodo in cui ha raggiunto in Italia, con un incremento netto di 314 mila rispetto al 31 dicembre 2023., l’operatore telefonico francese si conferma leader per il ventiquattresimo trimestre consecutivo, con. Nel segmento(FTTH), registra il miglior trimestre dopo quello del lancio dell’offerta, conin più.Nel primo trimestre del 2024 il fsi attesta a 272 milioni di euro,rispetto al primo trimestre del 2023;cresceattestandosi a 71 milioni."Abbiamo iniziato il 2024 con una grande crescita e molte novità, continuando a mantenere le nostre promesse e a rimanere fedeli ai nostri valori. - ha dichiarato, Amministratore Delegato di iliad - Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti e dei servizi che continuiamo a garantire ai nostri utenti, ripagando ogni giorno la fiducia che hanno riposto in noi. Sei anni fa siamo entrati nel mercato con l’ambizione di rivoluzionarlo, e da allora non ci siamo mai fermati."Questo primo trimestre segna un ottimo inizio dell’anno, che conta 49 milioni e 212 mila utenti, un aumento di 698 mila rispetto al trimestre precedente, uncomplessivo di, con un +11,2% rispetto allo stesso trimestre del 2023, ed un aumento dell, che si attesta adi euro (+12,2%).