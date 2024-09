Spindox, cresce a doppia cifra valore produzione primo semestre

Spindox

(Teleborsa) -, società di consulenza avanzata, che opera nel mercato dell’information technology, dell’intelligenza artificiale e della ricerca industriale applicata alle tecnologie emergenti, ha chiuso il primo semestre con unconsolidato è pari a circa euro 56,5 milioni nei primi sei mesi del 2024, in crescita del 14,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.L’ EBITDA normalizzato consolidato ammonta a circa euro 4,7 milioni, in crescita del 29,5% rispetto al 30 giugno 2023, con una marginalità pari al 8,4% del valore della produzione (7,4% in 1H 2023).L’consolidato ammonta a circa euro 2,1 milioni (circa euro 1,9 milioni nel primo semestre 2023) con una incidenza sul valore della produzione pari al 3,7%, contro il 3,9% rilevato al 30 giugno 2023L’consolidato di Gruppo è pari a circa euro 173 migliaia, in decremento di circa euro 232 migliaia rispetto al primo semestre 2023.L’consolidato al 30 giugno 2024 risulta pari a circa euro 2,4 milioni, rispetto a un valore pari a euro 2,9 milioni al 31 dicembre 2023..Quanto all', il Gruppo Spindox prevede di "proseguire nel proprio percorso di incremento dei ricavi conseguiti".