EssilorLuxottica, ricavi terzo trimestre salgono a 6,4 miliardi

(Teleborsa) - I ricavi consolidati del terzo trimestre 2024 disono stati pari a 6.437 milioni di Euro, con una crescita anno su anno del 4,0% a cambi costanti1 rispetto al terzo trimestre del 2023 (+2,3% a cambi correnti).Nel terzo trimestre il fatturato è stato positivo in entrambi i segmenti in tutte le aree geografiche. Il Nord America è in crescita low single digit, con il retail sole tornato positivo alla fine del trimestre. L'Emea è in crescita mid-single digit, trainata da entrambi i segmenti Professional Solutions e Direct to Consumer. La Cina è ancora positiva, nonostante la complessa congiuntura macroeconomica, sostenuta da Stellest in crescita del 40%.