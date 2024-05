BBVA, aumento di capitale fino a 551,9 milioni di euro per operazione Sabadell

BBVA

(Teleborsa) - Il colosso bancario spagnoloha convocato un'il ??5 luglio per proporre ai suoi azionisti l'necessario per procedere allo scambio azionario con. L'aumento di capitale consisterà nell'emissione di nuove azioni BBVA che saranno assegnate agli azionisti del Banco Sabadell che aderiranno all'offerta."Con questo aumento di capitale facciamocon gli azionisti del Banco Sabadell - ha affermato il presidente di BBVA,- La combinazione di entrambe le entità genererà valore per tutti e, in particolare, per gli azionisti, creando una banca più forte e più competitiva".BBVA presenterà all'approvazione degli azionisti un aumento del capitale sociale della banca mediante l'emissione e la circolazione di un massimo di 1.126.339.845 nuove azioni ordinarie con un valore nominale di 0,49 euro ciascuna (). L'importo finale dell'aumento di capitale dipenderà dal numero di azionisti del Banco Sabadell che aderiranno all'offerta.Dopo lo scambio, e presupponendo l'accettazione del 100% da parte degli azionisti del Banco Sabadell, questi avranno una