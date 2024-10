RedFish, GBC taglia target price e conferma Buy

RedFish LongTerm Capital

(Teleborsa) - GBC, broker tedesco attivo nel segmento delle piccole e medie imprese, ha confermato la" sul titolo(RFLTC), holding di partecipazioni industriali quotata su Euronext Growth Milan, abbassando ilper azione (dai precedenti 2,92 euro).L'adeguamento del prezzo obiettivo si basa principalmente sull'. Gli analisti hanno determinato che il NAV delle società in portafoglio ammonta a 88,1 milioni di euro (in precedenza: 94,7 milioni di euro). Deducendo il debito netto di 25,1 milioni di euro (in precedenza: 17,8 milioni di euro) e il valore dei warrant e delle opzioni di 0,1 milioni di euro (0,4 milioni di euro), si raggiunge un valore del capitale netto di 63 milioni di euro (in precedenza: 76,6 milioni di euro).Gli analisti affermano che nella prima metà del 2024 RFLTC hadi crescita, con un chiaro focus su aumento di capitale e acquisizioni.