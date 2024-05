Dell Technologies, ricavi in aumento e utile in calo nel primo trimestre

Dell Technologies

(Teleborsa) -, multinazionale statunitense attiva nella produzione di personal computer e sistemi informatici, ha chiuso ildell'anno fiscale 2025 (terminato il 3 maggio 2024) conpari a 22,2 miliardi di dollari, in crescita del 6% anno su anno. L'è stato di 920 milioni di dollari e l'utile operativo rettificato è stato di 1,5 miliardi di dollari, in calo rispettivamente del 14% e dell'8% su base annua. Il flusso di cassa derivante dalle operazioni è stato di 1,0 miliardi di dollari. L'utile per azione è stato di 1,32 dollari, mentre l'è stato di 1,27 dollari, rispettivamente in aumento del 67% e in calo del 3% anno su anno.Dell ha restituito 1,1 miliardi di dollari agli azionisti attraversoe ha chiuso il trimestre con 7,3 miliardi di dollari in contanti e investimenti."Abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra capacità di eseguire e fornire un forte flusso di cassa, con l'intelligenza artificiale che continua a guidare una nuova crescita - ha affermatodi Dell Technologies - I ricavi sono aumentati del 6% a 22,2 miliardi di dollari, i ricavi dei server e delle reti sono aumentati del 42% e abbiamo generato 7,9 miliardi di dollari di flusso di cassa dalle operazioni negli ultimi 12 mesi".