Vantea SMART, assemblea approva bilancio 2023 e dividendo di 0,05 euro

(Teleborsa) - Vantea SMART, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dell'Information Technology, ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e deliberato di distribuire un dividendo di 0,05 euro per ciascuna delle azioni in circolazione aventi diritto alla data di stacco della cedola, per un totale massimo di 644.387 euro, utilizzando parte della riserva utili a nuovo. Viene inoltre stabilito che la data di stacco cedola sia il 10 giugno 2024; la record date l'11 giugno 2024; e la data di pagamento dal 12 giugno 2024. I soci hanno anche deliberato di nominare quale revisore legale, in sostituzione dell'uscente Giovanni Castellaneta, un nuovo professionista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.