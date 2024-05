Wall Street positiva dopo dato PCE in linea con attese

Dow Jones

(Teleborsa) - Seduta in lieve rialzo per Wall Street, dopo la pubblicazione dei dati PCE sull’inflazione USA sostanzialmente in linea con le stime.Nel dettaglio, ad aprile, la misura preferita dalla Federal Reserve per valutare le prossime mosse di politica monetaria, è aumentato dello 0,3% rispetto al mese precedente, in linea con le attese e pari al dato di marzo.Sulle prime rilevazioni, ilavanza a 38.249 punti, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 5.245 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Senza direzione il(-0,06%); come pure, pressoché invariato l'(+0,1%).