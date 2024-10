Positivo il Mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con ilche ha messo a segno un +0,47%; sulla stessa linea, l'termina la giornata in aumento dello 0,77%.In denaro il(+0,82%); sulla stessa linea, buona la prestazione dell'(+0,77%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,36%),(+1,29%) e(+0,58%).Al top tra i(+1,65%),(+1,57%),(+1,50%) e(+1,25%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,01%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,34%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,14%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+7,90%),(+4,96%),(+4,74%) e(+4,31%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,03%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,10%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,03%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,28%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi: