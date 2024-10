Debole Wall Street. Focus su Levi Strauss

Levi Strauss

(Teleborsa) - Partenza debole per la borsa di Wall Street con gli occhi degli investitori rivolti all'evolversi del conflitto in Medio Oriente. Sul fronte macroeconomico, lesono aumentate più delle attese degli analisti.Attesa, tra poco, l'indagine dell'sull'attività del settore dei servizi che, previsto rimanga in zona di espansione, costituisce la maggior parte dell'economia statunitense.Sul fronte societario, focus sul titolocon la società che sta valutando la vendita del suo marchio Dockers, che ha registrato risultati insufficienti.Tra gli indici statunitensi, illima lo 0,50%; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 5.695 punti. Pressoché invariato il(-0,17%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia l'(-0,18%).