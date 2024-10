Wall Street procede in rialzo con acquisti sui tech

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

materiali

energia

Apple

Amazon

Salesforce

Intel

American Express

Chevron

Merck

Nike

Netflix

Intuitive Surgical

CSX

DexCom

Vertex Pharmaceuticals

Baker Hughes Company

Micron Technology

Cadence Design Systems

(Teleborsa) -, sfruttando il buon momento del comparto tech, dopo ie del produttore taiwanese di chip. Quasi ignorati i, che è cresciuto di un modesto 4,6%.Ilsi attesta sui valori della vigilia a 43.263 punti, mentre fa bene l'che avanza a 5.867 punti. In denaro il(+0,75%); come pure, poco sopra la parità l'(+0,47%). Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,06%),(+0,66%) e(+0,59%). Il settore, con il suo -0,50%, si attesta come peggiore del mercato.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,55%),(+1,53%),(+1,17%) e(+0,89%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,77%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,69%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,69%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,61%.Tra idel Nasdaq 100,(+9,71%),(+9,26%),(+3,48%) e(+3,25%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,63%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,86%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,71%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,25%.