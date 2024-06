Computex 2024, Nvidia annuncia l'arrivo degli umani digitali

(Teleborsa) - Disponibilità dei servizi ACE per la creazione di umani digitali, l'accelerazione GPU per Windows Copilot Runtime, due kit di sviluppo pensati per facilitare l'adozione dell'intelligenza artificiale, il kit di sviluppo di Nvidia RTX Video e un passo in avanti importante per Nvidia Remix. Sono alcune delle novità annunciate dain occasione dell'apertura delTra le novità di Nvidia anche una tech demo incentrata su unl'implementazione DLSS 3.5 in Star Wars Outlaws, l'implementazione del DLSS 3 in Marvel Rivals, la pubblicazione delle linee guida le GeForce destinate ai sistemi Small Form Factor (SMF) e l'evoluzione dell'applicazione dedicata alle schede GeForce.Nel dettaglio glicon la disponibilità dei servizi ACE sono in grado di rispondere in modo dinamico e naturale grazie all'intelligenza artificiale. Il loro utilizzo spazia dall'ambito professionale, in qualità di assistenti, ai videogiochi.Nvidia ha anche annunciato che la tecnologia ACE sarà presto ancora più potente grazie all'implementazione della funzionalitàin grado di trasformare tracce audio in animazioni corporee, e del nuovo linguaggio di piccole dimensioni (SLM) Nemotron-3 4.5B pensato per i calcoli AI in locale a bassa latenza.