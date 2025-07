Italiaonline, partnership con Segugio.it per semplificare la scelta di offerte energia e telco

(Teleborsa) -annuncia una nuova(parte di Mavriq), leader nel confronto di assicurazioni, offerte luce, gas, internet e prodotti finanziari, per offrire un servizio di consulenza telefonica avanzata all'interno delle sue Online Directories nei settori Energia e Telecomunicazioni. L'accordo – sottolinea Italiaonline in una nota – rappresenta un passo ulteriore nel percorso di trasformazione delle directory digitali –– che oggi attraggono mediamente 25,2 milioni di visite mensili, con una crescita organica record del +27% YoY (2024), tra le più elevate in Europa per ampiezza e impatto.Dopo il successo dellanel settore della ristorazione – che ha segnato un punto di svolta nell'attivazione diretta degli utenti all'interno delle Online Directories – Italiaonline prosegue il suo percorso di innovazione e differenziazione, estendendo il modello a performance anche ai comparti strategici di Energia e Telecomunicazioni. Al centro dell'iniziativa undurante la navigazione, l'utente potrà contattare direttamente un numero dedicato e parlare gratuitamente con un consulente esperto di Segugio.it, ottenendo in pochi minuti una comparazione personalizzata e una tariffa per risparmiare sulle utenze di energia, gas o telecomunicazioni, attivabile in modo semplice e sicuro."Questa partnership rappresenta un ulteriore passo nella trasformazione delle nostre Online Directories da semplici strumenti di consultazione a veri e propri canali di attivazione – commenta il–. Intercettare utenti in fase di ricerca attiva e offrire loro un supporto immediato e utile, come la consulenza telefonica personalizzata di Segugio.it, valorizza e la nostra offerta consumer e ci pone come un partner strategico di operatori digitali di primo piano in Italia interessati al nostro grande traffico qualificato"."Questa collaborazione – afferma– rappresenta per noi un'opportunità concreta per rendere ancora più accessibile e immediato il nostro servizio di consulenza, con cui ogni giorno supportiamo migliaia di persone a risparmiare su luce, gas e telefonia. Con Italiaonline condividiamo l'obiettivo di semplificare scelte complesse, come quelle legate alle utenze, offrendo risposte rapide e su misura. Grazie a questa partnership, basterà una chiamata per ricevere subito il consiglio giusto, senza stress".