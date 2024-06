Delta celebra i 25 anni del volo che collega Roma con Atlanta, l’aeroporto più importante al mondo

(Teleborsa) - Era il 1999, quando, una delle principali compagnie aeree degli Stati Uniti,, collegando la capitale italiana al principale aeroporto del mondo.Parlando di questo traguardo,ha dichiarato: "Siamo estremamente felici diL’Italia è cresciuta fino a diventare uno dei mercati più importanti in Europa per Delta e la nostra solida presenza a Roma Fiumicino è fondamentale per il nostro network italiano. Quest’estate opereremo il più ampio network di collegamenti di sempre tra Italia e Stati Uniti". Janssens ha continuato: "Oggi celebriamo l’con un evento speciale per i passeggeri in partenza da Roma per Atlanta con un mosaico creato appositamente da Studio Cassio. L’opera, realizzata praticando quest’antica pratica artistica italiana, rappresenta la meraviglia del volare e vuole essere un ringraziamento sentito a tutti i nostri passeggeri e all’Aeroporto".Il mosaico è stato appositamente realizzato per celebrare l’anniversario ed è composto da, raccolti durante la Maratona di Roma 2024, di cui Delta è stata sponsor. L’artwork rappresenta une testimonia l’impegno del vettore per un’aviazione sempre più sostenibile, parte degli obiettivi aziendali a breve e lungo termine di Delta. Dopo essere stato presentato in Aeroporto,, che racconta la lunga storia della compagnia aerea, e raccoglie pezzi rari, cimeli e velivoli d’epoca."Un quarto di secolo è decisamente unper un collegamento aereo importante come quello per Atlanta, seconda destinazione degli Stati Uniti per volume di passeggeri trasportati" – ha dichiarato– "Un risultato sostenuto dall’che, anno dopo anno, ha rafforzato il proprio impegno su Fiumicino fino ad avere ben 7 voli giornalieri da e per gli Stati Uniti, primo mercato Lungo Raggio per Aeroporti di Roma".Quest'estate Delta opererà voli giornalieri o plurigiornalieri da Roma per New York JFK, Boston e Detroit. In Italia Delta vola anche da Milano e Venezia per Atlanta e New York JFK e da Napoli per New York JFK.