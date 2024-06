EEMS Italia, Gianluigi Lupi nuovo CFO

EEMS Italia

(Teleborsa) -, società quotata sul mercato Euronext Milan e attiva quale grossista nel mercato energetico, haLupi, un'azienda che produce e distribuisce gas dell'aria (ossigeno, azoto, argon) per applicazioni nei settori industriali e medico, dove per otto anni, dal 2015 al 2023, è stato Head of Finance and Control. In precedenza, ha ricoperto incarichi manageriali, sempre nell'area amministrazione finanza e controllo, in RGP, Microsoft, Sun Microsystems e Unisys Italia."La solida esperienza maturata da Lupi nella funzione Amministrazione Finanza e Controllo rafforza in modo significativo l'organico manageriale di EEMS - ha commentato il- L'ingresso di Lupi supporterà la realizzazione del piano industriale triennale di EEMS approvato a marzo".