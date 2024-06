Piazza Affari, i dividendi del 3 giugno 2024

B.F

Emak

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

FNM

GreenThesis

Indel B

Tinexta

(Teleborsa) - il 3 giugno 2024 in Borsa Italiana staccano la cedola del dividendo le seguenti società:ISIN: IT0005187460Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,044 EURData di pagamento: 05/06/2024ISIN: IT0001237053Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,045 EURData di pagamento: 05/06/2024ISIN: IT0005215329Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,12 EURData di pagamento: 05/06/2024ISIN: IT0000060886Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,023 EURData di pagamento: 05/06/2024ISIN: IT0001042297Mercato: Milano - AzioniDividendo OrdinarioImporto per azione: 0,02086 EURData di pagamento: 05/06/2024ISIN: IT0005245508Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,8 EURData di pagamento: 05/06/2024ISIN: IT0005037210Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,46 EURData di pagamento: 05/06/2024