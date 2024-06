TIM in rally, assist da parole Labriola

Telecom Italia

FTSE MIB

compagnia telefonica

principale indice della Borsa di Milano

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 3,93%.Il titolo è in recupero rispetto alla performance negativa delle precedenti sedute e trova assist anche dall'intervista al CEO, Pietro Labriola sul ruolo della società nel consolidamento del settore.dopo aver completato l'importante operazione di, che libererà il gruppo da miliardi di euro di debiti. La riduzione del debito consentirà, infatti, all'azienda di "giocare un un ruolo attivo nel processo di consolidamento del mercato italiano che avverrà certamente nei prossimi anni", affermain un'intervista per il podcast in lingua italiana di Bloomberg, 'Quello Che i Soldi Non Dicono'.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che lamantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,11%, rispetto a +0,82% del).Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 0,256 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 0,244. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 0,2365 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.