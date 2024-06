CONSOB, maxi multe a due fondi per violazioni su aumento capitale di Saipem

Saipem

(Teleborsa) -, che nell'estate del 2022 hanno operato massicciamente con vendite allo scoperto nude (cioè senza prendere in prestito i titoli da vendere, pratica vietata dalla normativa europea e nazionale) sulle azioniin occasione dell'della società.Entrambi i fondi erano, quindi avrebbero dovuto assicurare liquidità al mercato. Entrambi hanno disatteso il richiamo di attenzione fatto da CONSOB a giugno 2022 proprio in vista dell'aumento di capitale di Saipem.Le condotte illecite disono costituite da vendite allo scoperto nude di 9.411.930 azioni Saipem per un controvalore complessivo di 12.272.261,85 euro (in data 12, 13 e 14 luglio 2022) e di plurime omesse comunicazioni alla CONSOB ed al pubblico delle Posizioni Nette Corte rilevanti conseguite (e relative variazioni) sullo stesso titolo (in data 12, 13, 14 e 19 luglio 2022). Con riferimento alla violazione del divieto di vendite allo scoperto nude, la condotta illecita ha riguardato una percentuale elevatissima del capitale sociale pre-aumento di Saipem (44,33%) a cui si è anche correlato un parimenti cospicuo fail delle azioni vendute allo scoperto (e unfinale di 2.737.968 euro).Il fondo è statoda CONSOB per 2,5 milioni di euro più la confisca di tutto il profitto illecito di 2,7 milioni di euro.Le condotte illecite disono costituite da vendite allo scoperto nude di 1.545.928 azioni Saipem per un controvalore complessivo di 3.893.053 euro (in data 12 luglio 2022) e di plurime omesse comunicazioni alla CONSOB ed al pubblico delle Posizioni Nette Corte rilevanti conseguite (e relative variazioni) sullo stesso titolo (in data 12, 13 e 19 luglio 2022). Con riferimento alla violazione del divieto di vendite allo scoperto nude, la condotta illecita ha riguardato una percentuale molto elevata del capitale sociale pre- aumento di Saipem (7,28%) a cui si è anche correlato un parimenti cospicuo fail delle azioni vendute allo scoperto (ed unfinale di 2.264.685 euro).Per Flow Traders laè di 2,2 milioni di euro più altri 2,2 di euro di confisca del profitto illecito.