Donaldson aumenta guidance su EPS dopo forte terzo trimestre

Donaldson

(Teleborsa) -, leader globale nei prodotti e nelle soluzioni tecnologiche di filtrazione, ha registrato un utile netto delfiscale 2024 (terminato il 30 aprile 2024) di 113,5 milioni di dollari, rispetto a 93,7 milioni di dollari nell'anno fiscale 2023. L'EPS è stato di 0,92 dollari, rispetto a 0,76 dollari di un anno fa."Il team Donaldson ha ottenuto prestazioni eccezionali nel terzo trimestre, generando vendite e utili record con margini robusti, continuando al tempo stesso a gettare basi più solide per una futura crescita redditizia attraverso continui investimenti strategici - ha affermato il- Nonostante le condizioni contrastanti del mercato finale, abbiamo mantenuto l'attenzione sui nostri clienti e abbiamo fornito i nostri prodotti e servizi di filtrazione basati sulla tecnologia attraverso il nostro portafoglio diversificato di attività"."Spinti dai risultati del terzo trimestre e dalle nostre aspettative di una forte performance nel quarto trimestre, stiamosugli utili per l'intero anno - ha aggiunto - Guardando al futuro, restiamo impegnati a restituire valore ai nostri azionisti attraverso l'attuazione delle nostre iniziative strategiche a lungo termine e i continui progressi verso i nostri obiettivi fiscali per l'Investor Day del 2026".Donaldson ora prevede che l'sarà compreso tra 3,33 e 3,39 dollari, in aumento rispetto alle indicazioni precedenti comprese tra 3,24 e 3,32 dollari. Inoltre, prevede che le vendite aumenteranno tra il 4% e il 6% anno su anno, con un vantaggio sui prezzi di circa il 2% e un impatto trascurabile dalla conversione valutaria.