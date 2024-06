Edil San Felice su nuovi massimi in Borsa dopo commessa per A56

Edil San Felice

(Teleborsa) - Seduta positiva a Piazza Affari per, operatore attivo nel settore delle manutenzioni di infrastrutture critiche in Italia e quotato su Euronext Growth Milan, che si attesta sudel settembre 2023 dopo l'aggiudicazione di unada Amplia Infastructures dal valore di circa 8,2 milioni di euro per la manutenzione straordinaria delle gallerie e dei viadotti sulla tratta A56 della Tangenziale di Napoli.Gli analisti diaffermano che il contratto aumenta la visibilità del business, dandoche ha già superato gli 80 milioni di euro al YE23. "Vediamo un proseguimento del flusso di notizie positive, rafforzato dallo stabilimento recentemente acquisito di Nola per espandere la capacità produttiva e da nuove figure manageriali chiave per soddisfare la crescente domanda di manutenzione autostradale", viene sottolineato.La notizia è in linea anche con la tendenza all'aumento degli investimenti da parte di ASPI (il principale cliente di ESF), indicando un potenziale bacino di mercato più ampio per il gruppo. ESF viene, un valore che Alantra considera poco impegnativo dato il forte potenziale di crescita del gruppo., con un, anche se i volumi sono limitati. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 4,647 e successiva a 4,857. Supporto a 4,437.