Federacciai incontra Urso: focus su criticità settore

(Teleborsa) - Il Presidente di Federacciai,con una delegazione di vicepresidenti dell'Associazione composta d), che insieme rappresentano la produzione di circa 15 milioni di tonnellate di acciaio italiano, ha incontrato il Ministro delle Imprese e del Made in Italy,per discutere le attuali criticità che ilitaliano sta affrontando. All’incontro - riferisce la nota - ha partecipato anche il Direttore Generale di Federacciai,Pur essendo lacampione europeo dicon l'ambizione di diventare campione mondiale entro il 2030, sono numerose le problematiche che il comparto si trova ad affrontare. Tra queste, il costo dell'energia, che in Italia risulta significativamente più elevato rispetto agli altri paesi industriali europei e il budget di compensazione dei costi indiretti del sistema Ets, che è molto ridotto rispetto ai competitor europei.sia attuale che prospettica. Federacciai ha sottolineato l'importanza di inserire il rottame nella lista delle materie prime strategiche, per garantire un approvvigionamento stabile e a costi contenuti. E’ inoltre necessario un intervento sulla continua esportazione del rottame dall’UE e dall’Italia verso paesi che non aderiscono al Protocollo di Kyoto. L'ipotesi di costruire nuovi forni elettrici, senza che, riconoscendo l'importanza strategica della siderurgia italiana e assicurando che il governo lavorerà per trovare soluzioni adeguate a supportare il settore elettrosiderurgico italiano nel suo sviluppo competitivo globale. - ha commentato il Presidente di Federacciai,– Anche a livello europeo, è evidente un problema di tutela del mercato. L’Europa resta infatti estremamente permeabile alle importazioni, anche quelle che provengono da sistemi industriali sussidiati, che fanno competizione sleale alle nostre produzioni. L’obiettivo della sicurezza strategica si persegue anche rimettendo al centro dell’agenda europea l’industria e quella dell’acciaio è una delle più strategiche. F