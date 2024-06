Ristorazione e Turismo: rinnovato il contratto nazionale

(Teleborsa) - Siglata l’intesa di, Commerciale, e Turismo applicato ad. Al termine di una lunga e articolata trattativa, e dopo numerose iniziative di mobilitazione culminate nello sciopero nazionale del 22 dicembre 2023, i sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs hanno siglato, con le associazioni datoriali Fipe Confcommercio, Legacoop Produzione e Servizi, Confcooperative Lavoro e Servizi, Agci Servizi, l’ipotesi di accordo del Contratto collettivo nazionale scaduto il 31 dicembre 2021.L’intesa, con vigenza dal 1 giugno 2024 fino al 31 dicembre 2027, definisceda riparametrare per gli altri. La prima tranche di aumento salariale di 50 euro sarà corrisposta con la retribuzione del mese di giugno 2024; seguiranno altre 4 tranche di 40, 40, 30 e 40 euro. Previsto l’aumento di 3 euro del contributo per l’assistenza sanitaria integrativa Fondo EST a carico delle aziende a partire dal 1 gennaio 2027.Sulla classificazione del personale è stato rivisto l’impianto esistente,In relazione alla richiesta sindacale di specificare, per le addette mense, il passaggio dal sesto livello al sesto super, dopo lungo confronto, le parti hanno confermato l’automatismo del passaggio, rivedendone le tempistiche.Significativi gli interventi sulle politiche di genere, inserite per la prima volta nell’articolato normativo le misure di contrasto alle, prevedendo percorsi di formazione e informazione, tra i quali un’ora di assemblea retribuita dedicata e aggiuntiva. Previsti, poi, ulteriori 90 giorni di Congedo retribuito al 100% per le donne vittime di violenza di genere, in aggiunta ai novanta previsti dalla Legge, definita la possibilità di essere trasferiti in altre sedi di lavoro e di essere escluse da turni disagiati.Rivisitati, aggiornandoli alle norme di legge, gli articolati riferiti ai congedi di maternità e paternità obbligatori e facoltativi, migliorando l’articolato esistente, anche in riferimento alle pari opportunità e alla parità di genere. Per le lavoratrici e i lavoratori part time è stato confermato un esame congiunto volto al consolidamento del lavoro supplementare svolto in maniera continuativa.Soddisfazione in casa sindacale per la sottoscrizione dell’intesa. "Unottenuto dopo un negoziato articolato e complesso, sostenuto anche con la mobilitazione", dichiarano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, sottolineando, "l'importanza di aver rinnovato il Contratto nazionale, definendo significativi aumenti salariali e positive modifiche normative,Una conquista importante per le lavoratrici e i lavoratori che riafferma la centralità e unicità del Contratto nazionale".Infine, le organizzazioni sindacali rimarcano che "anche alle aziende aderenti ad ANIR e ANGEM, perché riconosce la specificità del comparto e le chiama ad una assunzione di responsabilità, in mancanza della quale il sindacato continuerà a mettere in campo le iniziative di lotta necessarie a tutelare il giusto riconoscimento del Contratto rinnovato a tutte le lavoratrici e ai lavoratori".