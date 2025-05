Solutions30, contratto triennale per oltre 125 milioni di euro da FiberCop

Solutions30

(Teleborsa) -, società lussemburghese delle telecomunicazioni quotata alla Borsa di Parigi e guidata da un italiano, ha annunciato che la sua controllata Solutions30 Italia ha, attore chiave nello sviluppo dell'infrastruttura in fibra ottica in Italia. Il valore totale del contratto supera iin tre anni.L'accordo prevede il proseguimento della(Fiber To The Home) nelle regioni Piemonte e Valle d'Aosta. Il progetto coprirà circa 300.000 unità abitative. Solutions30 Italia continuerà a essere coinvolta in tutte le fasi chiave del progetto, dalla progettazione e installazione all'attivazione della rete presso l'utente finale."Il rinnovo di questo accordo riflette la forza della nostra partnership e il valore che Solutions30 apporta come partner tecnologico affidabile e innovativo -ha dichiarato, Amministratore Delegato di Solutions30 Italia - Insieme, puntiamo a dare un contributo tangibile allo sviluppo digitale dell'Italia".