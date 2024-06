Mimit, Toscana: stanziati 50 milioni di euro per danni alluvioni

(Teleborsa) - Ilha sottoscritto un"per regolamentare lo svolgimento delle attività dinei territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa-Carrara e Lucca, interessati dagli eventi alluvionali di ottobre e novembre 2023, per i quali era stato deliberato lo".Lo comunica lo stesso Ministero che ha"mediante il ricorso al regime di aiuto della L. 181/1989, volto alla salvaguardia dei livelli occupazionali e al recupero della capacità produttiva dei territori". Un Comitato tecnico composto da tre membri - due in rappresentanza del MIMIT e uno in rappresentanza della Regione - si occuperà di monitorare gli interventi con il supporto di Invitalia.