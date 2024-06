Social card, Calderone: dimostrazione della sensibilità del governo verso persone in difficoltà

(Teleborsa) - Il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,, ha dichiarato che con la, che sarà attivata da settembre 2024 dopo la sperimentazione del 2023, "senza bisogno di fare domanda, è loche arriva a casa, dimostrazione tangibile della sensibilità del governo verso le persone in difficoltà". Intervenendo in collegamento in video alla conferenza stampa per la presentazione della nuova card "", iniziativa che vede coinvolti nell'attuazione i ministri dell'Agricoltura, delle Imprese e del Made in Italy, del Lavoro, l'Inps, Poste italiane e l'Anci, Calderone ha sottolineato che "è importante sottolineare quanto latra ministeri possa consentire di raggiungere risultati importanti per le famiglie che hanno bisogno. L'Amministrazione è attenta a non gravare i cittadini con adempimenti, utilizzando la tecnologie e con l'aiuto dell'Inps"."L', partito a gennaio 2024, ad oggi ha raggiunto circa 700.000 nuclei familiari, per dare sostegno a chi ha fragilità, ma in modo oculato", ha poi aggiunto la ministra. "Rispetto al– ha rivendicato – ogni domanda di assegno di inclusione viene controllata attraverso una piattaforma con i dati in possesso della Pubblica amministrazione".