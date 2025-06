Il franchising italiano cresce: +5,4% nel 2024 tra resilienza e nuove opportunità

(Teleborsa) - Nonostante il quadro economico incerto, l’instabilità geopolitica e i dazi internazionali,. Nel 2024, il settore ha raggiunto un giro d’affari pari asegnando un aumento del 5,4% rispetto all’anno precedente. A confermarlo è il rapporto, realizzato daUna dimostrazione concreta della capacità del comparto dianche in un contesto in cui l’inflazione (+1,7% nei primi mesi dell’anno) e la sfiducia dei consumatori mettono in difficoltà l’economia nazionale.Il settore del franchising copre oggi l’1,8% del valore aggiunto nazionale.(+2,2% rispetto al 2023) e gli occupati a 293.791 (+2,1%). Le insegne attive sono 931 (+0,2%). I settori più forti per fatturato sono la grande distribuzione (12,6 miliardi di euro), l’abbigliamento (7,4 miliardi) e i servizi (6,7 miliardi). ILe stime per il 2025 indicano una crescita ulteriore del +3,9%.Il, trasformando l’attività in un vero e proprio lavoro principale. Si tratta di una soluzione sempre più adottata da categorie vulnerabili come disoccupati, donne e over 50. Secondo il Ministero del Lavoro,L’. Il 78% delle aziende ha investito nell’uso dell’intelligenza artificiale generativa per le attività di marketing e comunicazione.Tra le strategie più adottate: campagne social virali (44%), eventi nei punti vendita (42%) e personalizzazione dell’esperienza cliente (40%). Per il 39% degli operatori, anche il design degli spazi commerciali è centrale per migliorare la relazione con il consumatore.