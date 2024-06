Edison

(Teleborsa) - S&P Global Ratings hasu, tra le principali società energetiche in Italia e in Europa,e confermato il rating a BBB/A-2.L'azione sul ratingil corrispondente cambiamento nell'outlook di(BBB/Positivo/A-2, da BBB/Stabile/A-2) e la forte performance operativa e finanziaria in essere di Edison.