EnVent, Giancarlo D'Alessio a capo della divisione M&A e Corporate Finance

(Teleborsa) -, investment banking firm specializzata nell'assistenza alle imprese del Mid-Market, ha nominatoa Responsabile dellaConnelle attività di investment banking e corporate finance e un solido track-record maturato nell'M&A, nella gestione di operazioni complesse sia sul mercato domestico che cross-border, oltre che nel capital market e nelle valutazioni d'azienda, Giancarlo D'Alessio è entrato a far parte di EnVent come Associate all'inizio del 2003, diventando Partner nel 2007."Giancarlo è un partner di riferimento del senior management di EnVent Group e la nomina a Responsabile della divisione M&A e Corporate Finance riconosce e mette in luce il valore aggiunto per le nostre Società - ha commentatodi EnVent Group - La sua profonda conoscenza del mercato, unitamente alle sue competenze e alle doti umane, contribuiscono all'accelerazione della strategia di sviluppo ed aldi EnVent, confermando l'alta specializzazione del nostro Team nell'assistenza a 360° alle imprese del mid-market".