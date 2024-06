Inwit, Fitch conferma rating "BBB-" con outlook stabile

Inwit

Cellnex

Telecom Italia

Swisscom

(Teleborsa) - Fitch Ratings ha confermato il Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, a "" con outlook "".I rating di Inwit riflettono la suadi infrastrutture torri passive mission-critical per operatori mobili, con ricavi stabili e visibili derivanti da contratti di servizio a lungo termine legati al CPI. La sua forte redditività è supportata da un elevato tasso di co-locazione leader del settore e da una diminuzione delle spese di locazione a seguito degli investimenti nella proprietà dei terreni.Fitch si aspetta che Inwit gestisca la propria leva finanziaria entro l'intervallo target di 5,0x-5,5x debito netto/EBITDA, con una significativa flessibilità di riduzione della leva finanziaria. Quest'ultimo aspetto è guidato da unasulla base di bassi investimenti in conto capitale e di nuovi progetti di investimento guidati dalla domanda in base agli impegni di prelievo dei clienti.L'agenzia di rating si aspetta che Inwit mantenga le sue forti posizioni di mercato, supportata dalla. Con oltre 24.000 macrositi operativi, Inwit ha una quota di mercato superiore al 45%, seguita da, con oltre 22.000 siti in Italia alla fine del 2023.L'attesa è che Inwit mantenga ilvicino al 30% nel 2024-2027, anche con l'annunciato aumento del capex. Ciò dovrebbe consentirle di completare il riacquisto di azioni proprie da 300 milioni di euro nel 2024 e di aumentare i dividendi annuali al 7,5% annuo, ma anche di accumulare liquidità aggiuntiva in bilancio per le distribuzioni agli azionisti e per finanziare nuove opportunità di crescita.Fitch ritiene che i prossimisaranno probabilmenteper Inwit. La riorganizzazione didifficilmente modificherà la sua forte dipendenza dall'infrastruttura di Inwit per la fornitura capillare di servizi mobili. Allo stesso modo, l'annunciata acquisizione di Vodafone Italia da parte die le successive operazioni congiunte con la consociata italiana Fastweb difficilmente determineranno una significativa riduzione dei ricavi per Inwit.