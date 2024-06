Soges Group verso debutto in Borsa con capitalizzazione di 11,6 milioni di euro

MIT SIM

(Teleborsa) -, società toscana attiva nell'ospitalità alberghiera e congressuale all'interno di strutture di pregio, è pronta a sbarcare a Piazza Affari con unadi circa 11,55 milioni di euro, dopo aver2,72 milioni di euro (di cui 2,45 in aumento di capitale e 270 mila euro rivenienti dall'esercizio dell'opzione di over-allotment in aumento di capitale); la capitalizzazione sarebbe di 11,83 milioni di euro con l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe. Ildi collocamento è pari a 2,25 euro per azione, al limite inferiore della forchetta individuata in precedenza (2,25-2,75 euro per azione).Ilè al 21,18% prima dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale e 22,99% assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe in aumento di capitale.I componenti del, che resteranno in carica sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2026, sono: Paolo Galardi (Presidente del Consiglio di Amministrazione), Andrea Galardi (Amministratore Delegato), Cristina Galardi (Vice Presidente), Bernardo Balleggi (Consigliere non esecutivo), Paolo De Nadai (Consigliere non esecutivo), Emmanuele Mastagni (Consigliere non esecutivo), Fabio Brigante (Consigliere indipendente).L'è composto da: Gala Holding S.r.l. (società riconducibile per il 62% a Paolo Galardi, per il 28% ad Andrea Galardi e per il 10% a Cristina Galardi): 77,88% del capitale sociale (76,09% in caso di integrale esercizio della greenshoe); Andrea Galardi: 0,31% del capitale sociale (0,30% in caso di integrale esercizio della greenshoe); azioni proprie: 0,62% del capitale sociale (0,61% in caso di integrale esercizio della greenshoe); mercato: 21,18% del capitale sociale (22,99% in caso di integrale esercizio della greenshoe).La quotazione è a cura di(EGA, Global Coordinator e Specialist). L'è prevista il 10 giugno 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi.